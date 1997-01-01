Секция "Формат" в ЦЭВД "Отрада"

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Описание: компьютерная графика и дизайн.

Программа «Компьютерная графика и дизайн в среде Adobe Photoshop» позволяет учащимся овладеть этими навыками, а также способствует развитию познавательной активности учащихся, творческого и операционного мышления, повышения интереса к информатике, профориентации в мире профессий, связанных с использованием знаний этой науки. Программой предусмотрено изучение двух дисциплин: основы рисунка на компьютере и графический дизайн.

Направление: техническое.

Возраст: 10-13 лет.

Стоимость: бесплатно.

Нормативный срок освоения: 3 года.

Количество человек в группе : 10.