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Секция "Формат" в ЦЭВД "Отрада"
Цена: Бесплатно
Возраст: 10 - 13 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Юности, 6Б
- +7 (4212) 362-866
- +7 (4212) 331-263 , факс
Информация
Описание: компьютерная графика и дизайн.
Программа «Компьютерная графика и дизайн в среде Adobe Photoshop» позволяет учащимся овладеть этими навыками, а также способствует развитию познавательной активности учащихся, творческого и операционного мышления, повышения интереса к информатике, профориентации в мире профессий, связанных с использованием знаний этой науки. Программой предусмотрено изучение двух дисциплин: основы рисунка на компьютере и графический дизайн.
Направление: техническое.
Возраст: 10-13 лет.
Стоимость: бесплатно.
Нормативный срок освоения: 3 года.
Количество человек в группе : 10.
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