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Секция "Фортепиано" в ЦЭВД "Отрада"
Адреса
- +7 (4212) 362-866
- +7 (4212) 331-263 , факс
Информация
Цель программы: приобщение учащегося к музыкально-творческой деятельности.
Направление: художественное.
Возраст: 5-17 лет.
Основа: платная.
Нормативный срок освоения: 7 лет.
Количество человек в группе : 10 .
Для обучение необходимо наличие собственного инструмента.
Научиться играть на музыкальном инструменте мечтают многие дети. Сейчас это не составляет труда, так как секций по обучению игре очень много. Индивидуальный подход к каждому ученику и индивидуальные занятия, помогут Вашему ребенку с легкостью освоить понравившийся музыкальный инструмент. Занятия в таких секциях развивают память, обогащают внутренний мир, происходит развитие творческих способностей. Обучение игре на любом музыкальном инструменте доступно для любого ребенка, но это требует трудолюбия и большого терпения.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по обучению игре на музыкальном инструменте в Хабаровске
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