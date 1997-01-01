Секция "Фортепиано" в ЦЭВД "Отрада"

Информация

Цель программы: приобщение учащегося к музыкально-творческой деятельности.

Направление: художественное.

Возраст: 5-17 лет.

Основа: платная.

Нормативный срок освоения: 7 лет.

Количество человек в группе : 10 .

Для обучение необходимо наличие собственного инструмента.

Научиться играть на музыкальном инструменте мечтают многие дети. Сейчас это не составляет труда, так как секций по обучению игре очень много. Индивидуальный подход к каждому ученику и индивидуальные занятия, помогут Вашему ребенку с легкостью освоить понравившийся музыкальный инструмент. Занятия в таких секциях развивают память, обогащают внутренний мир, происходит развитие творческих способностей. Обучение игре на любом музыкальном инструменте доступно для любого ребенка, но это требует трудолюбия и большого терпения.

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