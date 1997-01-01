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Секция "Футбол" в академии "ProСтарт"
Цена: Цена не указана
Возраст: 3 - 10 лет
Отзывов: 2
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Бийская, 1
- +7 (924) 114-04-04
- +7 (924) 924-44-42
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Воровского, 17
- +7 (924) 114-04-04
- +7 (924) 924-44-42
Информация
Описание: Секция футбола для детей в академии «ProСтарт». Специально разработанная методика с учетом опыта европейских школ, обучение детей футболу в веселой игровой форме обеспечивает гармоничное физическое развитие, воспитание лидерских и командных качеств. Предусмотрена система бонусов и поощрений для ребят.
Стоимость занятий: от 500 рублей, первая тренировка — бесплатно;
Возраст учеников: от 3 лет;
Продолжительность занятий: 45 минут;
Частота занятий: 2 раза в неделю
Количество человек в группе: до 10
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Стаж 5 летОтзывов: 13Стаж 5 летОтзывов: 2
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Стаж 6 летОтзывов: 8Стаж 6 летОтзывов: 2
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