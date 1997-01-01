Секция "Футбол" в академии "ProСтарт"

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Описание: Секция футбола для детей в академии «ProСтарт». Специально разработанная методика с учетом опыта европейских школ, обучение детей футболу в веселой игровой форме обеспечивает гармоничное физическое развитие, воспитание лидерских и командных качеств. Предусмотрена система бонусов и поощрений для ребят.

Стоимость занятий: от 500 рублей, первая тренировка — бесплатно;

Возраст учеников: от 3 лет;

Продолжительность занятий: 45 минут;

Частота занятий: 2 раза в неделю

Количество человек в группе: до 10