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Секция "Футбол" в ФК «World Classики»
Цена: От 2400
Возраст: 4 - 16 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, ш. Восточное, 41
- +7 (4212) 646-464
Информация
Описание: развитие ловкости, выносливости, координацию движений. Улучшение индивидуальной техники владения футбольным мячом. Формирование умения работать в команде. Способствует укреплению крупных мышечных групп.
Возраст учеников: от 4 до 16 лет.
Частота занятий: 2 раза в неделю, для детей от 4 лет.
Продолжительность занятия: 60 мин.
Стоимость занятий: 2400 руб за 8 занятий.
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