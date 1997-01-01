Секция "Футбол" в ФК «World Classики»

Информация

Описание: развитие ловкости, выносливости, координацию движений. Улучшение индивидуальной техники владения футбольным мячом. Формирование умения работать в команде. Способствует укреплению крупных мышечных групп.

Возраст учеников: от 4 до 16 лет.

Частота занятий: 2 раза в неделю, для детей от 4 лет.

Продолжительность занятия: 60 мин.

Стоимость занятий: 2400 руб за 8 занятий.