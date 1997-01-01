Секция футбола в ДЮСШ "Заря"

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Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, ул. Воровского, 17 , лит Б (ДЮСШ "Заря")
- +7 (4212) 787-032
Информация
Описание: детская секция по футболу в ДЮСШ "Заря".
Стоимость: бесплатно.
Возраст: с 8 лет.
Продолжительность занятия: 45 минут.
Форма: приобретается самостоятельно.
Инвентарь: предоставляется.
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