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Секция "Гитара" в ЦДТ "Народные ремесла"
Адреса
- +7 (4212) 510-806
- +7 (4212) 510-605
Информация
Описание:
Воспитание эстетического вкуса, развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, пальцевой моторики, координации движения.
Возраст: с 10 до 16 лет.
Стоимость: 2000 рублей в месяц.
Научиться играть на музыкальном инструменте мечтают многие дети. Сейчас это не составляет труда, так как секций по обучению игре очень много. Индивидуальный подход к каждому ученику и индивидуальные занятия, помогут Вашему ребенку с легкостью освоить понравившийся музыкальный инструмент. Занятия в таких секциях развивают память, обогащают внутренний мир, происходит развитие творческих способностей. Обучение игре на любом музыкальном инструменте доступно для любого ребенка, но это требует трудолюбия и большого терпения.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по обучению игре на музыкальном инструменте в Хабаровске
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