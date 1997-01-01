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Секция грэпплинг в СК «Академия»
Цена: 300 - 3200
Возраст: 8 - 14 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, ул. Калинина, 8
- +7 (4212) 202-706
- +7 (4212) 464-999
Информация
Возраст учеников: 8-14 лет.
Стоимость занятий: 300 рублей - разовое занятие, 3200 рублей — абонемент на месяц.
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