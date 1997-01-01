Секция "Хабфильм" в ЦДТ "Народные ремесла"

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Цели КТП

дополнение и углубление системы базовых знаний по информационным технологиям для создания и редактирования растрового изображения;

овладение умениями эффективно использовать современное аппаратное и программное обеспечение компьютера при работе с растровой компьютерной графикой;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ;

воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной деятельности;

приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.

Возраст: 11-18 лет.

Стоимость: бесплатно.

Количество человек в группе : 8

Формы проведения занятий: лекции, беседы, демонстрация, самостоятельная практическая работа, проектно-исследовательская деятельность. Большая часть учебного времени выделяется на практические упражнения и самостоятельную работу. Задания носят творческий характер и рассчитаны на индивидуальную скорость выполнения.

Календарно-тематическое планирование рассчитано на 1 год обучения. Общее количество часов в год 144 часа (72 занятия). Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа. Академический час установлен, в соответствии с приказом по МАУДОД «Народные ремесла» - 40 минут.