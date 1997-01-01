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        Секция "Хабфильм" в ЦДТ "Народные ремесла"

        Секция "Хабфильм" в ЦДТ "Народные ремесла"

        Компьютер Творчество
        Рейтинг: 6.6
        Цена: Бесплатно
        Возраст: 11 - 18 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 45
        • +7 (4212) 510-806
        • +7 (4212) 510-605
        Информация

        Цели КТП

        • дополнение и углубление системы базовых знаний по информационным технологиям для создания и редактирования растрового изображения;
        • овладение умениями эффективно использовать современное аппаратное и программное обеспечение компьютера при работе с растровой компьютерной графикой;
        • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ;
        • воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной деятельности;
        • приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.

        Возраст: 11-18 лет.

        Стоимость: бесплатно.

        Количество человек в группе : 8

        Формы проведения занятий: лекции, беседы, демонстрация, самостоятельная практическая работа, проектно-исследовательская деятельность. Большая часть учебного времени выделяется на практические упражнения и самостоятельную работу. Задания носят творческий характер и рассчитаны на индивидуальную скорость выполнения.

        Календарно-тематическое планирование  рассчитано на 1 год обучения. Общее количество часов в год 144 часа (72 занятия). Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа. Академический час установлен, в соответствии с приказом по МАУДОД «Народные ремесла» - 40 минут.

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