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Секция "Хабфильм" в ЦДТ "Народные ремесла"
Цена: Бесплатно
Возраст: 11 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 45
- +7 (4212) 510-806
- +7 (4212) 510-605
Информация
Цели КТП
- дополнение и углубление системы базовых знаний по информационным технологиям для создания и редактирования растрового изображения;
- овладение умениями эффективно использовать современное аппаратное и программное обеспечение компьютера при работе с растровой компьютерной графикой;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ;
- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной деятельности;
- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.
Возраст: 11-18 лет.
Стоимость: бесплатно.
Количество человек в группе : 8
Формы проведения занятий: лекции, беседы, демонстрация, самостоятельная практическая работа, проектно-исследовательская деятельность. Большая часть учебного времени выделяется на практические упражнения и самостоятельную работу. Задания носят творческий характер и рассчитаны на индивидуальную скорость выполнения.
Календарно-тематическое планирование рассчитано на 1 год обучения. Общее количество часов в год 144 часа (72 занятия). Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа. Академический час установлен, в соответствии с приказом по МАУДОД «Народные ремесла» - 40 минут.
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