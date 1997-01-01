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Секция "High heels" в "G Project Dance Center"
Цена: 300 - 4000
Возраст: 16 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Дзержинского, 65 , 13-й этаж, оф. 1305а
- +7 (914) 403-19-22
Информация
Возраст: от 16 лет
Стоимость:
Пробное занятие - 300 руб.
Разовое занятие - 350 руб.
Абонемент на 4 занятий - 1300 руб.
Абонемент на 8 занятий - 2300 руб.
Абонемент на 16 занятий - 4000 руб.
Продолжительность занятия: 1 час
Частота занятий: 2 раза в неделю
Количество человек в группах: до 10 человек
Форма одежды: одежда для танцев
Дополнительные расходы: нет
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