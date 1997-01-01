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Секция "Hip-Hop" в студии "Dance Nation"
Адреса
- +7 (914) 543-29-28
- +7 (4212) 282-828
Информация
Описание: Hip-Hop - это современный вид танца со своей особенной культурой, определяемой музыкой, одеждой, историей возникновения и развития. В настоящее время это танец развивающий: уверенность, индивидуальность, командность, силу, ловкость, пластичность расширяющий границы физических и эмоциональных возможностей! Школа Dance Nation участвует в различных мероприятиях: соревнованиях, фестивалях, мастер-классах. Имеются дипломы награды и сертификаты. Мы любим наше ремесло и всгда готовы поделиться знаниями со всеми желающими!
Возраст учеников: от 4 лет
Стоимость занятий: абонемент на 8 занятий - 2200 руб. на 12 занятий - 3000;
Продоложительность занятий: 45 минут/ 4-6 лет 1 час/7-9 лет 1час 30 минут/ от 10 лет
Частота занятий: Начинающие группы 2 раза в неделю, продвинутые 3 раза в неделю
Количество человек в группе: 10 человек в группе
Форма одежды: кросовки (кеды), сменные носки, свободные штаны, футболка.
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