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        Секция "Hip-Hop" в студии "Dance Nation"

        Секция "Hip-Hop" в студии "Dance Nation"

        Количество преподавателей: 1
        Танцы
        Рейтинг: 7.1
        Цена: 2200 - 3000
        Возраст: 4 - 18 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Центральный, ул. Лермонтова, 51А
        • +7 (914) 543-29-28
        • +7 (4212) 282-828
        Информация

         Описание: Hip-Hop - это современный вид танца со своей особенной культурой, определяемой музыкой, одеждой, историей возникновения и развития. В настоящее время это танец развивающий: уверенность, индивидуальность, командность, силу, ловкость, пластичность расширяющий границы физических и эмоциональных возможностей! Школа Dance Nation участвует в различных мероприятиях: соревнованиях, фестивалях, мастер-классах. Имеются дипломы награды и сертификаты. Мы любим наше ремесло и всгда готовы поделиться знаниями со всеми желающими!

        Возраст учеников: от 4 лет

        Стоимость занятий: абонемент на  8 занятий - 2200 руб. на 12 занятий - 3000;
        Продоложительность занятий: 45 минут/ 4-6 лет 1 час/7-9 лет 1час 30 минут/ от 10 лет
        Частота занятий: Начинающие группы 2 раза в неделю, продвинутые 3 раза в неделю
        Количество человек в группе: 10 человек в группе
        Форма одежды: кросовки (кеды), сменные носки, свободные штаны, футболка.
         

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