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        Секция "Хоккей с шайбой" в ХК "Русь"

        Секция "Хоккей с шайбой" в ХК "Русь"

        Тел: +7 (4212) 633-749
        Спортивные игры
        Рейтинг: 6.0
        Цена: 2000 - 2000
        Возраст: 7 - 15 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Индустриальный, ул. Герцена, 2
        • +7 (4212) 633-749
        • +7 (999) 084-63-97
        Информация

        Описание

        Хоккей с шайбой повышает физическое и умственное знание, не зря хоккей называют "шахматами на льду". У ребенка занимающегося хоккеем с шайбой улучшаются навыки, связанные с опорно-двигательным аппаратом. Развивается скорость принятия решения. быстрота, ловкость и гибкость. Также хоккей развивает стойкий и мужественный характер ребенка. Уменее действовать не только самостоятельно, но и в коллективе, не боясь принимать решение и действовать по ситуации. С такими чертами характера ребенку будет проще общаться во "взрослой жизни".

        Возраст: с 7 до 15 лет

        Стоимость занятий: 2000 руб. в мес.

        Регулярность проведения занятий: 2 часа в день, 3 раза в неделю

        Форма: желательно полный комплект, минимальная защита (наколенники, налокотники, шлем)

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