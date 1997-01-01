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Секция "Хоккей с шайбой" в ХК "Русь"
Цена: 2000 - 2000
Возраст: 7 - 15 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Герцена, 2
- +7 (4212) 633-749
- +7 (999) 084-63-97
Информация
Описание
Хоккей с шайбой повышает физическое и умственное знание, не зря хоккей называют "шахматами на льду". У ребенка занимающегося хоккеем с шайбой улучшаются навыки, связанные с опорно-двигательным аппаратом. Развивается скорость принятия решения. быстрота, ловкость и гибкость. Также хоккей развивает стойкий и мужественный характер ребенка. Уменее действовать не только самостоятельно, но и в коллективе, не боясь принимать решение и действовать по ситуации. С такими чертами характера ребенку будет проще общаться во "взрослой жизни".
Возраст: с 7 до 15 лет
Стоимость занятий: 2000 руб. в мес.
Регулярность проведения занятий: 2 часа в день, 3 раза в неделю
Форма: желательно полный комплект, минимальная защита (наколенники, налокотники, шлем)
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