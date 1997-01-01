Секция "Хоккей с шайбой" в ХК "Русь"

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Описание

Хоккей с шайбой повышает физическое и умственное знание, не зря хоккей называют "шахматами на льду". У ребенка занимающегося хоккеем с шайбой улучшаются навыки, связанные с опорно-двигательным аппаратом. Развивается скорость принятия решения. быстрота, ловкость и гибкость. Также хоккей развивает стойкий и мужественный характер ребенка. Уменее действовать не только самостоятельно, но и в коллективе, не боясь принимать решение и действовать по ситуации. С такими чертами характера ребенку будет проще общаться во "взрослой жизни".

Возраст: с 7 до 15 лет

Стоимость занятий: 2000 руб. в мес.

Регулярность проведения занятий: 2 часа в день, 3 раза в неделю

Форма: желательно полный комплект, минимальная защита (наколенники, налокотники, шлем)