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Секция "Хоровое пение" в ДМШ №1
Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 17 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Гоголя, 25
Информация
Возраст обучающихся: от 6,5 лет
Наполняемость группы – 12 чел.
Занятия ведет 1 преподаватель и 1 концертмейстер
Продолжительность – 2 академических часа в неделю (8 академических часов в месяц)
Содержание курса:
- Вокальное музицирование
- Хоровое пение
- Сценическое движение
- Основы музыкальное грамоты
- Постановка певческого дыхания
- Работа над дикцией
Стоимость обучения – 1.300 руб. в месяц (+ есть бюджетная основа)
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Стаж 38 летОтзывов: 0Стаж 38 летОтзывов: 0
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Стаж 21 годОтзывов: 0Стаж 21 годОтзывов: 0
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Стаж 30 летОтзывов: 4Стаж 30 летОтзывов: 0
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