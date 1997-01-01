Секция "Художественная гимнастика" в ФК "Наутилус"

Информация

Описание: красота, грация и гибкость – все это можно получить на этих занятиях.

Продолжительность занятия: 55 минут.

Стоимость: 26000 рублей (безлимитная клубная карта на год).

Форма: приобретается самостоятельно.

Гимнастика представляет собой один из сложнокоординационных видов спорта. Она состоит из системы сложных физических упражнений, в которых используются гимнастические снаряды и различное снаряжение. Занятия в данной секции помогут Вашему ребенку укрепить здоровье, иммунитет, способствуют развитию двигательных навыков, выносливости, ловкости, улучшают кровообращение и обмен веществ. Помимо этого, гимнастика это способ получить положительный заряд энергии на весь день, оказывая комплексное воздействие на весь организм.

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