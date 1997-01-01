Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Секция индиго в ФК «Наутилус»
Цена: 400 - 2800
Возраст: 5 - 6 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 25А
- +7 (914) 200-47-88
Информация
Развивающие занятия (подготовка к школе):
- - окружающий мир
- - «прописи для детей»
- - «время и пространство»
- -«развитие речи»
- -«уроки грамоты»
- -«счёт, форма, величина»
- -«логика и мышление»
Расписание занятий: понедельник, среда с 18:00 до 19:00ч.
Возраст: 5-6 лет
Стоимость: абонемента на 8 посещений – 2 800 руб.
Разовое посещение (стоимость 1 занятия) – 400 руб
Продолжительность занятия: 1 час
-
Подготовка к школе в центре "Апельсин"До 7 лет Частная
-
"Славяночка" в ЦДТ "Народные ремесла"От 7 до 15 лет Бесплатно Государственная
-
Секция «Умные дети»От 5 до 12 лет От 800 руб Частная
-
Группа «Малышок» в центре «Колибри»От 2 до 5 лет Частная
-
Секция "Малышок" в ЦЭВД "Отрада"От 5 до 7 лет Бесплатно Государственная
-
Ментальная арифметика в центре "Апельсин"До 7 лет Государственная
-
Летняя площадка (пришкольный лагерь) в «Билингва»От 7 до 13 лет От 1350 руб Частная
-
Секция "Пешечка" в ДЮЦ "Восхождение"От 4 до 6 лет Государственная
-
Мини-сад в центре «Бэйбл»От 2 до 7 лет От 500 до 4600 руб Частная
-
Секция "Непоседы" в ДЮЦ "Импульс"От 5 до 7 лет Частная
Загрузка комментариев...