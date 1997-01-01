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Секция "Инфознайки" в ЦЭВД "Отрада"
Цена: Бесплатно
Возраст: 10 - 13 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Юности, 6Б
- +7 (4212) 362-866
- +7 (4212) 331-263 , факс
Информация
Описание: компьютерная графика и дизайн.
Направление: техническое.
Возраст: 10-13 лет.
Стоимость: бесплатно.
Нормативный срок освоения: 2 года.
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