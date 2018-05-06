Секция "Инструментальный ансамбль" в ДШИ №6

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Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, пер. Пилотов, 1
- +7 (4212) 372-016
Информация
Описание: обучение игре на музыкальных инструментах в составе инструментального ансамбля.
Возраст: 6,5 - 18 лет.
Продолжительность занятий: 1 академический час в неделю (4 занятия в месяц).
Стоимость: 1200 рублей в месяц (300 рублей/1 занятие).
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Отделение "Гитара" в ДШИ №5От 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Секция "Сольфеджио" в ЦЭВД "Отрада"От 7 до 18 лет Бесплатно Государственная
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Секция "Музыкальная грамота" в ДМШ №1От 6 до 12 лет Бесплатно Государственная
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Народный вокал в ДШИ №7От 6 до 12 лет Бесплатно Государственная
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Отделение "Аккордеон" в ДШИ №5От 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Секция "Вокал (соло)" в ДШИ №6От 6 до 18 лет От 400 до 1600 руб Государственная
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Школа игры на гитареОт 7 до 18 лет От 200 руб Частная
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Секция "Музыкальная карусель" в школе "Радость"От 2000 до 2000 руб Частная
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Ансамбль "Этнос" в ЦДТ "Народные ремесла"От 10 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Музыкальная теория в ДМШ №4От 6 до 17 лет От 1400 до 2400 руб Государственная
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