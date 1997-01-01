Секция "Интоника" в детском клубе "Я сам"

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Описание

Предлагаемый курс комплексного развития построен на основе программы "Интоника", которая давно зарекомендовала себя как одна из самых эффективных и природосообразных методик развития детей раннего возраста. Это - запатентованная методика раннего развития детей, рекомендованная Минздравом РФ. Ее автор: доктор наук, профессор Михаил Львович Лазарев.

Интоника – это музыкальная программа. Занятия направлены на психофизическое развитие малыша и проводятся по всем основным линиям развития (двигательной, эмоциональной, познавательной, речевой). Дети, занимающиеся по программе «Интоника», значительно меньше болеют и опережают своих сверстников по всем психологическим и физическим показателям. Музыка способна творить чудеса!

Наши занятия проводятся под обязательное живое музыкальное сопровождение: с детками работают педагог и аккомпаниатор. Мы очень много двигаемся, танцуем, поем. На занятиях большое внимание уделяется развитию мелкой и крупной моторики, развитию речи, знакомству с окружающим миром, творческому развитию (на каждом занятии детки выполняют законченную работу).

В программе занятий обязательно учитывается возраст малыша. Так, на первом году жизни акцент делается на эмоциональную и двигательную активность ребенка, на втором – на психоэмоциональную сферу, на третьем – на интеллектуальное развитие.

Начиная с одного года мы учим цвета, знакомимся с буквами, а с двух лет открываем с детками математику и географию в интересной и доступной для малышей форме.

На наших занятиях используется огромное количество игрушек и самых современных развивающих пособий. Причем каждое пособие имеется в количестве, достаточном, чтобы дать в ручки каждому малышу. Для деток обязательно проводятся праздники – праздник осени, Новый год, встреча весны, летний праздник.

Основные составляющие занятия для детей от 4 месяцев до 1 года:

Развитие двигательных навыков и вестибулярного аппарата (комплекс упражнений на фитболе, танцы с мамой, упражнения-разминки, музыкальные игры)

Развитие мелкой моторики (разнообразные музыкальные пальчиковые игры и упражнения, игры с массажными мячиками-ежиками, шнуровками, сыпучими предметами, водой)

Приучение малыша к режиму дня (цикл песен для пробуждения, умывания, кормления, купания, прогулок, колыбельные)

Знакомство с окружающим миром (знакомство с животными, предметами и явлениями через песни и звуки-образы)

Обогащение сенсорного опыта (игры на коленях и игровые массажи, игры на детских музыкальных инструментах, игры с Монтессори-материалом, рамками-вкладышами, пирамидками, кубиками, сортерами и пр.)

Творческий блок (рисование пальчиками и ладошками, рисование с элементами аппликации в различных техниках, работа с тестом и мягким пластилином).

Основные составляющие занятия для детей от 1 до 3 лет:

Развитие двигательных навыков и вестибулярного аппарата (комплекс упражнений на фитболе, гимнастика с мамой)

Знакомство с окружающим миром (мир животных и растений, времена года, природные явления, цвет, географические путешествия и многое другое)

Обогащение сенсорного опыта (работа с Монтессори-материалами, рамками-вкладышами, различными развивающими играми и авторскими пособиями, игровой массаж с массажными мячиками, кольцами, валиками и пр., сенсорные дорожки)

Развитие мелкой моторики (пальчиковые игры, сыпучими материалами, мелкими предметами, водой, игры со шнуровками и пр.)

Интеллектуальное развитие (игры с кубиками Зайцева (как подготовка к обучению чтению), блоками Дьенеша, пособиями Воскобовича, полочками Кюизенера, пособиями Никитина, конструирование, работа с математическими планшетами и пр.)

Игровые музыкальные блоки (танцы с мамой, игры на развитие крупной моторики и координации движений)

Упражнения с музыкальными инструментами (колокольчики, маракасы, кастаньеты, бубенчики, металлофоны, барабаны, музыкальные молоточки, шейкеры, музыкальные треугольники, деревянные ложки, дудочки)

Творческий блок (рисование пальчиковыми красками, акварелью, толстыми и тонкими кисточками, тычками и губками, лепка из теста и пластилина, аппликации из всего на свете и многое другое)

Дети до трех лет обязательно занимаются­ вместе с мамой (или другим близким человеком).

Возраст: от 4 месяцев до 3 лет

Стоимость: 3200 руб./месяц (за 8 занятий при графике 2 раза в неделю) или 1600 руб./месяц (за 4 занятия при графике 1 раз в неделю в выходной день)

Продолжительность занятия: 35-50 минут

Частота занятий: 1-2 раза в неделю

Количество человек в группах: до 7 человек

Дополнительные расходы: нет