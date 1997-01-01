Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Секция "История искусства" в ЦЭВД "Отрада"
Адреса
- +7 (4212) 362-866
- +7 (4212) 331-263 , факс
Информация
Направление: социально-педагогическое.
Цель программы – приобщая ребенка к миру искусства, развить у него: художественно-эстетические ценностные ориентации (способность воспринимать и понимать прекрасное в искусстве и жизни, эстетическую потребность, эстетические чувства, эстетический вкус).
Возраст: 7-12 лет.
Стоимость: бесплатно.
Нормативный срок освоения: 3 года.
Количество человек в группе : 10
Изобразительное искусство занимает особое место в развитие ребенка. Оно развивает фантазию, мышление, воображение, формирует привычку анализировать. Способствует раскрытию талантов Вашего малыша. На занятиях в секции по изобразительному искусству, дети знакомятся с декоративно-прикладным искусством, учатся видеть прекрасное в самых обыкновенных предметах, учатся создавать что-то своими руками.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по изобразительному искусству в Хабаровске
-
Развивающие занятия в ДЦ «Первый классный»От 1 до 5 лет От 200 руб Частная
-
Комплексное развитие в центре "Бэйбл"От 1 до 5 лет От 500 до 4000 руб Частная
-
Обучение чтению в РЦ "Детская академия"От 4 до 7 лет От 1700 до 1700 руб Частная
-
Шоу-группа "ДоРеMix" в РЦ "Детская академия"От 3 до 5 лет От 1500 до 1500 руб Частная
-
Ментальная арифметика в центре "Апельсин"До 7 лет Государственная
-
Подготовка к школе в центре «Мамина школа»От 5 до 7 лет До 3600 руб Частная
-
Мини-сад в центре «Бэйбл»От 2 до 7 лет От 500 до 4600 руб Частная
-
Группа «Почемучки» в центре «Колибри»От 3 до 5 лет Частная
-
Развивающие занятия в МЦ «Арлекин»От 1 до 4 лет От 2800 руб Частная
-
Секция "Умники и умницы" в ДЮЦ "Импульс"От 5 до 7 лет Государственная
Загрузка комментариев...