Секция "История искусства" в ЦЭВД "Отрада"

Информация

Направление: социально-педагогическое.

Цель программы – приобщая ребенка к миру искусства, развить у него: художественно-эстетические ценностные ориентации (способность воспринимать и понимать прекрасное в искусстве и жизни, эстетическую потребность, эстетические чувства, эстетический вкус).

Возраст: 7-12 лет.

Стоимость: бесплатно.

Нормативный срок освоения: 3 года.

Количество человек в группе : 10

Изобразительное искусство занимает особое место в развитие ребенка. Оно развивает фантазию, мышление, воображение, формирует привычку анализировать. Способствует раскрытию талантов Вашего малыша. На занятиях в секции по изобразительному искусству, дети знакомятся с декоративно-прикладным искусством, учатся видеть прекрасное в самых обыкновенных предметах, учатся создавать что-то своими руками.

С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по изобразительному искусству в Хабаровске