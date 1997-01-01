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Секция "Иван да Марья" в ЦДТ "Народные ремесла"
Адреса
- +7 (4212) 510-806
- +7 (4212) 510-605
Информация
Описание:
В Программе выдвигается развивающая функция образования детей, обеспечивающая становление личности ребёнка на основе приобщения к русским народным традициям и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной концепции дошкольного воспитания В.В. Давыдова, В.А. Петровского и др.
Программа построена на позициях гуманно – личностного отношения к ребёнку и направлена на его всестороннее развитие (художественно – эстетическое, социально – личностное, познавательно – речевое и физическое), формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.
Программа обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных организованных моделях, включающих:
- совместную деятельность педагога с воспитанниками,
- самостоятельную деятельность воспитанников, направлена на тесное взаимодействие с семьёй.
Цель: воспитание творчески развитой личности через активацию познавательной деятельности младших школьников при приобщении к русским народным традициям, приобщение детей к богатому культурному наследию русского народа, освоение детьми русских народных традиций.
Возраст: 7-10 лет.
Количество человек в группе : 22.
Стоимость: бесплатно.
Каждый родитель стремится развить своего ребенка со всех сторон. Очень важное в процессе развития имеют память, интеллект и внимание. Именно в детском возрасте этому нужно уделить очень большое значение. Именно для этого и существуют секции по развитию детей. На занятиях, Ваш ребенок, играючи учиться мыслить, развивает стремление познавать мир, учится запоминать и предвидеть результаты своей деятельности. Развивает музыкальный слух и основы хорового пения.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по развитию ребенка в Хабаровске
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Театральная студия на английском в «Grouth Club»От 7 до 14 лет От 375 до 500 руб Частная
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Гиперчтение (Скорочтение) в центре «Скородум»От 5 до 15 лет От 3700 руб Частная
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"Школа человеческих чувств" в ДЮЦ "Восхождение"От 7 до 12 лет Бесплатно Государственная
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Секция "История искусства" в ЦЭВД "Отрада"От 7 до 12 лет Бесплатно Государственная
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Секция "Малыш" в школе "Радость"От 2 до 4 лет От 3000 до 3000 руб Частная
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Секция "Батик" в ЦДТ "Народные ремесла"От 10 до 14 лет Бесплатно Государственная
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Альтернативная начальная школа в ДЦ "Енотики"От 7 до 9 лет От 5000 руб Частная
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Шоу-группа "ДоРеMix" в РЦ "Детская академия"От 3 до 5 лет От 1500 до 1500 руб Частная
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Песочная Арт-студия для детей 7-13 лет в детском клубе "Я сам"От 7 до 13 лет От 1400 до 2400 руб Частная
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Курс "Бэби-класс II" в Бэби-клубеОт 4 до 6 лет От 500 до 5000 руб Частная
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