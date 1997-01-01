Секция "Иван да Марья" в ЦДТ "Народные ремесла"

Информация

Описание:

В Программе выдвигается развивающая функция образования детей, обеспечивающая становление личности ребёнка на основе приобщения к русским народным традициям и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной концепции дошкольного воспитания В.В. Давыдова, В.А. Петровского и др.

Программа построена на позициях гуманно – личностного отношения к ребёнку и направлена на его всестороннее развитие (художественно – эстетическое, социально – личностное, познавательно – речевое и физическое), формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.

Программа обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных организованных моделях, включающих:

совместную деятельность педагога с воспитанниками,

самостоятельную деятельность воспитанников, направлена на тесное взаимодействие с семьёй.

Цель: воспитание творчески развитой личности через активацию познавательной деятельности младших школьников при приобщении к русским народным традициям, приобщение детей к богатому культурному наследию русского народа, освоение детьми русских народных традиций.

Возраст: 7-10 лет.

Количество человек в группе : 22.

Стоимость: бесплатно.

Каждый родитель стремится развить своего ребенка со всех сторон. Очень важное в процессе развития имеют память, интеллект и внимание. Именно в детском возрасте этому нужно уделить очень большое значение. Именно для этого и существуют секции по развитию детей. На занятиях, Ваш ребенок, играючи учиться мыслить, развивает стремление познавать мир, учится запоминать и предвидеть результаты своей деятельности. Развивает музыкальный слух и основы хорового пения.

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