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Секция "Изобразительное искусство" в ДШИ №5
Адреса
- +7 (4212) 261-609
Информация
Возраст: с 7 лет.
Форма обучения: групповая (до 15 человек в группе).
Количество учебных часов в неделю: 4 занятия по 45 минут.
Стоимость: от 960 рублей в месяц.
Маериалы на урок ИЗО : Бумага, кисти, краски акварельные, гуашь, графические материалы, ножницы, емкость для воды.
Изобразительное искусство занимает особое место в развитие ребенка. Оно развивает фантазию, мышление, воображение, формирует привычку анализировать. Способствует раскрытию талантов Вашего малыша. На занятиях в секции по изобразительному искусству, дети знакомятся с декоративно-прикладным искусством, учатся видеть прекрасное в самых обыкновенных предметах, учатся создавать что-то своими руками.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по изобразительному искусству в Хабаровске
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