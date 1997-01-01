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Секция "Изобретатели" в ДЮЦ "Восхождение"
Адреса
- +7 (4212) 383-987 , вахта
- +7 (4212) 389-622 , директор
Информация
Модуль предназначен для детей – 7-8 лет
Срок реализации программы – 1 год
Режим проведения занятий – 2 раза в неделю по 2 часа
Основные формы проведения занятий – групповые
Ожидаемый результат:
Создание творческих технических проектов и воплощение их в различных материалах.
Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно
Особенность модуля:
Программа направлена на приобретение начальных знаний и умений по техническому творчеству, дизайну и основам мультипликации.
Секции по конструированию учат Вашего ребенка конструировать из различного материала предметы, разные по форме и размеру. Цель данных занятий развить внимание, мышление, мелкую моторику, терпение. Дети учатся адекватно оценивать свою работу, работать и общаться в коллективе. Все занятия проходят в игровой форме, что позволяет Вашему ребенку эмоционально отдыхать, что так необходимо в современном мире.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по обучению конструированию в Хабаровске
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