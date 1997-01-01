Секция "Изобретатели" в ДЮЦ "Восхождение"

Информация

Модуль предназначен для детей – 7-8 лет

Срок реализации программы – 1 год

Режим проведения занятий – 2 раза в неделю по 2 часа

Основные формы проведения занятий – групповые

Ожидаемый результат:

Создание творческих технических проектов и воплощение их в различных материалах.

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно

Особенность модуля:

Программа направлена на приобретение начальных знаний и умений по техническому творчеству, дизайну и основам мультипликации.

Секции по конструированию учат Вашего ребенка конструировать из различного материала предметы, разные по форме и размеру. Цель данных занятий развить внимание, мышление, мелкую моторику, терпение. Дети учатся адекватно оценивать свою работу, работать и общаться в коллективе. Все занятия проходят в игровой форме, что позволяет Вашему ребенку эмоционально отдыхать, что так необходимо в современном мире.

С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по обучению конструированию в Хабаровске