Секция "Jazz Funk Baby" в студии "Positive"

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Описание:

Необычный сплав двух направлений – Hip-hop и Jazz dance с элементами, заимствованными у Waacking и Vogue.

В стиле характерные для классического джаза приемы смешаны с духом свободы, техникой импровизации, широтой движений и наиболее яркими элементами стилей улиц и клубов Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.

Примером техники стиля Jazz Funk может служить хореография Beyoncé.

Как и любой танец Jazz Funk развивает пластику, повышает выносливость, способствует развитию грациозности движений.

Jazz Funk – это один из лучших способов выразить себя.

Возраст учащихся: от 8 лет.

Стоимость занятий: 2000 руб./абонемент на 8 занятий.

Продолжительность занятий: 60 минут.

Форма: приобретается самостоятельно.

Количество человек в группе :10