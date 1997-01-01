Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Секция "Jazz Funk Baby" в студии "Positive"
Цена: От 2000
Возраст: 8 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Хабаровск, Центральный, ул. Запарина, 82
- +7 (4212) 201-505
Информация
Описание:
Необычный сплав двух направлений – Hip-hop и Jazz dance с элементами, заимствованными у Waacking и Vogue.
В стиле характерные для классического джаза приемы смешаны с духом свободы, техникой импровизации, широтой движений и наиболее яркими элементами стилей улиц и клубов Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.
Примером техники стиля Jazz Funk может служить хореография Beyoncé.
Как и любой танец Jazz Funk развивает пластику, повышает выносливость, способствует развитию грациозности движений.
Jazz Funk – это один из лучших способов выразить себя.
Возраст учащихся: от 8 лет.
Стоимость занятий: 2000 руб./абонемент на 8 занятий.
Продолжительность занятий: 60 минут.
Форма: приобретается самостоятельно.
Количество человек в группе :10
-
Jazz-funk в СК «Арена»От 14 до 16 лет Частная
-
Секция "Kids hip hop" в студии танца "Шум"От 5 до 18 лет От 1200 до 2500 руб Частная
-
Школа Ирландского танца "Ирландский Ветер"От 5 до 45 лет От 500 до 3000 руб Частная
-
Школа классического балета "Lil Ballerine"От 2 до 10 лет От 4000 до 5000 руб Частная
-
Студия восточного танца AURUSОт 5 до 18 лет От 2000 руб Частная
-
Jazz-fank в СК «Заряд»От 11 до 18 лет От 2400 до 2400 руб Частная
-
Студия эстрадного танца "Максимум"От 3 до 18 лет Государственная
-
Popping в СК «Заряд»От 7 до 18 лет От 2400 до 2400 руб Частная
-
Студия "Карамель" в ДЮЦ "Техноспектр"От 7 до 15 лет Бесплатно Государственная
-
Секция "Хип-хоп" в ДЮЦ "Дэнс"От 8 до 17 лет От 2000 до 2000 руб Государственная
Загрузка комментариев...