Секция "Jazz funk" в "G Project Dance Center"

Информация

Описание

Jazz funk - это необычный сплав двух направлений – HIP-HOP и Jazz dance с элементами, заимствованными у Waacking и Vogue.

Возраст: от 14 лет

Стоимость:

Пробное занятие - 300 руб.

Разовое занятие - 350 руб.

Абонемент на 4 занятий - 1300 руб.

Абонемент на 8 занятий - 2300 руб.

Абонемент на 16 занятий - 4000 руб.

Продолжительность занятия: 1 час

Частота занятий: 2 раза в неделю

Количество человек в группах: до 10 человек

Форма одежды: одежда для танцев

Дополнительные расходы: нет