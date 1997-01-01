Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Секция "Jazz Funk" в школе танца "Штат 27"
Цена: 350 - 6000
Возраст: 10 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Хабаровск, Центральный, ул. Дикопольцева, 26 , 1 этаж
- +7 (914) 217-71-77
Хабаровск, Индустриальный, ул. Краснореченская, 81 , цокольный этаж, вход с торца
- +7 (914) 217-71-77
Информация
Возраст: от 10 лет
Стоимость:
Разовое занятие - 350 руб.
Абонемент на 4 занятия - 1000 руб.
Абонемент на 8 занятий - 2000 руб.
Абонемент на 16 занятий - 3600 руб.
Абонемент на 24 занятий - 5100 руб.
Безлимит на месяц - 6000 руб.
Продолжительность занятия: 1 час
Частота занятий: 2 раза в неделю
Количество человек в группах: до 10 человек
Форма одежды: одежда для танцев
Дополнительные расходы: нет
-
Секция "MIX DANCE" в "LIGHT dance studio"От 11 до 15 лет От 2400 руб Частная
-
Программа "Танцующий театр" в ДЮЦ «Восхождение»От 7 до 17 лет Государственная
-
Секция "Хип-хоп" в ДЮЦ "Дэнс"От 8 до 17 лет От 2000 до 2000 руб Государственная
-
Школа классического балета "Lil Ballerine"От 2 до 10 лет От 4000 до 5000 руб Частная
-
Дэнс Микс в студии «Терпсихора»От 9 до 12 лет От 1300 руб Частная
-
ВАВУ DANCE в академии танца "Fly"От 4 до 6 лет От 350 до 4500 руб Частная
-
Секция "Break Dance" в школе танца "Штат 27"От 6 до 18 лет От 350 до 6000 руб Частная
-
Cheer Hip-Hop в СК «Арена»От 10 до 10 лет Частная
-
Воздушные кольца в студии "Терпсихора"От 8 до 17 лет От 1300 руб Частная
-
Секция «Breaking» в студии танца «Шум»От 7 до 18 лет От 1200 до 2500 руб Государственная
Загрузка комментариев...