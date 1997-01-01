Секция "Jazz Funk"  в студии танца «Шум»

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Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 53 кор. 1
- +7 (4212) 240-445
- +7 (914) 159-04-45
Информация
Описание: Современная танцевальная студия для детей и взрослых.
- Обучение с нуля;
- Команды с уровнем;
- Современные стили танцев;
- Опытные и талантливые педагоги;
- Выступления, баттлы.
Каждый тренер повышает свое мастерство, посещает мастер классы и занимает призовые места на местном и российском уровне, как в личных соревнованиях так и с командой.
Возраст учеников: от 12 до 18.
Стоимость занятий: от 1200 до 2500 в месяц.
Продолжительность занятий: от 1 до 1,5 часов.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Количество человек в группах: от 5 до 20.
Расписание работы: с 14:00 до 22:00.
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Секция "MIX DANCE" в "LIGHT dance studio"От 11 до 15 лет От 2400 руб Частная
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Джаз-фанк в ДЮЦ "Дэнс"От 6 до 18 лет От 2000 до 2000 руб Государственная
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Секция "Hip-Hop" в студии "Dance Nation"От 4 до 18 лет От 2200 до 3000 руб Частная
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Дэнс Холл в СК «Заряд»От 7 до 18 лет От 2400 до 2400 руб Частная
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Балет с 2 лет - школа балета для детей и взрослыхОт 2 до 18 лет От 299 руб Частная
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Секция "Break Dance" в школе танца "Штат 27"От 6 до 18 лет От 350 до 6000 руб Частная
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Спортивные бальные танцы в клубе "Аэлита"От 3 до 18 лет От 2500 руб Частная
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Современная хореография в студии "Терпсихора"От 10 до 15 лет От 1300 руб Частная
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Школа классического балета "Lil Ballerine"От 2 до 10 лет От 4000 до 5000 руб Частная
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Секция "Kids hip hop" в студии танца "Шум"От 5 до 18 лет От 1200 до 2500 руб Частная
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