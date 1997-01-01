Секция "Jazz Funk"  в студии танца «Шум»

Информация

Описание: Современная танцевальная студия для детей и взрослых.

- Обучение с нуля;

- Команды с уровнем;

- Современные стили танцев;

- Опытные и талантливые педагоги;

- Выступления, баттлы.

Каждый тренер повышает свое мастерство, посещает мастер классы и занимает призовые места на местном и российском уровне, как в личных соревнованиях так и с командой.

Возраст учеников: от 12 до 18.

Стоимость занятий: от 1200 до 2500 в месяц.

Продолжительность занятий: от 1 до 1,5 часов.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Количество человек в группах: от 5 до 20.

Расписание работы: с 14:00 до 22:00.