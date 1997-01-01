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Секция "Карапузики"в ДЮЦ "Импульс"
Цена: Цена не указана
Возраст: 1 - 3 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, пер. Антенный, 3
- +7 (4212) 333-848
- +7 (914) 180-47-22
Информация
Описание: физическое развитие, мелкая моторика, речевое развитие;
Возраст учеников: от 1,5 до 3х лет, занятия вместе с родителями.
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