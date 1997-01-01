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        Секция "Карате" в ФК "Энка LIFE"

        Секция "Карате" в ФК "Энка LIFE"

        Количество преподавателей: 1
        Боевые искусства
        Рейтинг: 7.1
        Цена: От 2500
        Возраст: 7 - 17 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Индустриальный, ул. Волочаевская, 8Б , остановка Индустриальный колледж
        • +7 (4212) 304-430
        Информация

        Описание: Комплекс тренировок, повышающий общий уровень физического развития, координацию, внимание. Научит преодолевать усталость страх и неуверенность в себе

        Возраст: 7-17 лет.

        Продолжительность занятия: 90 минут.

        Расписание: среда в 18:30, суббота в 17:00. (2 раза в неделю).

        Стоимость: 2500 рублей в месяц.

        Преподаватель: обладатель первого дана по Карате Сетокай (JKS) Андрей Столярчук.

        Форма: приобретается самостоятельно.

        В секциях по каратэ для детей практикуются бесконтактные занятия, что бы избежать травм. Прежде всего, на таких занятиях формируют силу духа, учат самодисциплине, умению контролировать свои эмоции. Комплекс спортивных упражнений формирует правильную осанку, дает хорошую растяжку и развивает способность контролировать свои движения. Помимо этого, каратэ воспитывает уважение к себе и окружающим, а также оказывает положительно влияние на психику Вашего ребенка.

        С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по карате  в Хабаровске

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