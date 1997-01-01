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Секция "Карате" в ФК "Энка LIFE"
Адреса
- +7 (4212) 304-430
Информация
Описание: Комплекс тренировок, повышающий общий уровень физического развития, координацию, внимание. Научит преодолевать усталость страх и неуверенность в себе
Возраст: 7-17 лет.
Продолжительность занятия: 90 минут.
Расписание: среда в 18:30, суббота в 17:00. (2 раза в неделю).
Стоимость: 2500 рублей в месяц.
Преподаватель: обладатель первого дана по Карате Сетокай (JKS) Андрей Столярчук.
Форма: приобретается самостоятельно.
В секциях по каратэ для детей практикуются бесконтактные занятия, что бы избежать травм. Прежде всего, на таких занятиях формируют силу духа, учат самодисциплине, умению контролировать свои эмоции. Комплекс спортивных упражнений формирует правильную осанку, дает хорошую растяжку и развивает способность контролировать свои движения. Помимо этого, каратэ воспитывает уважение к себе и окружающим, а также оказывает положительно влияние на психику Вашего ребенка.
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