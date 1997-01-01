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        Секция карате в киокусинкай карате-до

        Секция карате в киокусинкай карате-до

        Количество преподавателей: 9
        Тел: +7 (4212) 123-456
        Боевые искусства
        Рейтинг: 7.9
        Цена: От 2000
        Возраст: 3 - 18 лет
        Отзывов: 0
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        Хабаровск, Центральный, ул. Калинина, 88 , ДОДЖЕ (Центральный р-он)
        • +7 (4212) 311-324 , запись
        • +7 (4212) 311-925 , запись
        Хабаровск, Железнодорожный, ш. Матвеевское, 23 , Средняя школа № 47 (Авиагородок)
        Информация

        Возраст: с 3 лет.

        Стоимость: членский взнос 2000 рублей в месяц.

        Экипировка: приобретается самостоятельно.

        Количество человек в группе : 20

        Расписание:

        ул. Калинина, 88

        Инструктор - Байбенкова Мария Андреевна, 1 дан

              Вторник, четверг, суббота.

               9:15 - 10:45 - 7-11 лет.

               16:15 -17:45 - с 10 лет.

        Инструктор - Артихович Захар Сергеевич, 1 дан

               Понедельник, среда, пятница.

               9:15 - 10:45 - 7-11 лет.

               16:00 - 17:30 - 8-12 лет.

               17:30 - 18:30 - 5-7 лет.

        Инструктор - Денисов Сергей Анатольевич, 1 дан

              Суббота, воскресенье.

              11:00 - 12.00 - 3-5 лет (группа начальной подготовки).

              Вторник, четверг, суббота.

              18:00 - 19:30 - с 6 лет.

              19:30 - 21:00 - с 16 лет (новички).

        Инструктор - Денисова Дарья Сергеевна, 2 дан

              Понедельник, среда, пятница.

              18:30 - 19:30 - 4-6 лет.

              19:30 - 21:00 - с 18 лет.

        ш. Матвеевское, 23

        Инструктор - Воропаев Евгений Владимирович, 1 дан

              Вторник, четверг, суббота:

              16:45 - 18:00  - с 4 лет.

              18:00 - 19:30 - с 10 лет.

        ул. Тимирязева, 36

        Инструктор - Шарипов Руслан Комилович, 1 кю

               Понедельник, среда, пятница

               4-12 лет  -  16:30-18:00

        ул. Краснофлотская, 3а

        Инструктор - Кафарова Галина Владимировна, 1 кю

               Понедельник, среда, пятница

               с 6-ти лет  - 16:30-18:00

        ул. Даниловского, 24а

        Инструктор - Воропаев Евгений Владимирович, 1 дан

               Понедельник, среда, пятница:

               18:00 - 19:10 - 4-7 лет,

               19:10 - 20:40 - 8-12 лет.

        ул. Тихоокеанская, 186а

        Инструктор - Тиллаев Тохиржон Тоштемирович, 1 кю

              Вторник, четверг, суббота:

              17:00 - 18:30 - 6-9 лет.

        ул. Суворова, 40

        Инструктор - Шевчук Наталья Евгеньевна, 1 дан

              Вторник, четверг, суббота:

              18:30-20:00 - с 7 лет.

        ул. Малиновского, 19

        Инструктор - Байбенкова Мария Андреевна, 1 дан

               Понедельник, среда, пятница:

              19:00 - 23:00 - дети с 7-ми лет

        ул. Шимановская, 2а

        Инструктор - Артихович Захар Сергеевич. 1 дан

                Вторник, четверг, суббота

                17:30-19:00 - 8-10 лет

                19:00-20:00 - 5-7 лет

                20:00-21:30 - старшие

        ул. Воровского, 24б

        Инструктор - Денисова Дарья Сергеевна, 2 дан

               Вторник, четверг, суббота:

               18:00 - 19:30 - с 6-9 лет (новички).

        В секциях по каратэ для детей практикуются бесконтактные занятия, что бы избежать травм. Прежде всего, на таких занятиях формируют силу духа, учат самодисциплине, умению контролировать свои эмоции. Комплекс спортивных упражнений формирует правильную осанку, дает хорошую растяжку и развивает способность контролировать свои движения. Помимо этого, каратэ воспитывает уважение к себе и окружающим, а также оказывает положительно влияние на психику Вашего ребенка.

        С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по карате  в Хабаровске

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