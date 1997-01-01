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Секция "Карусель" в ДЮЦ "Импульс"
Цена: Цена не указана
Возраст: 3 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, пер. Антенный, 3
- +7 (4212) 333-848
- +7 (914) 180-47-22
Информация
Описание: хореография (ритмика, классическая хореография);
Возраст учеников: дети от 3х до 7 лет.
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