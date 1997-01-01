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        Секция "Ки Айкидо" в клубе "Рандори"

        Секция "Ки Айкидо" в клубе "Рандори"

        Количество преподавателей: 1
        Боевые искусства
        Рейтинг: 8.1
        Цена: От 2000
        Возраст: 4 - 18 лет
        Отзывов: 7
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Индустриальный, ул. Шеронова, 8 кор. 3
        • +7 (914) 543-48-28
        • +7 (4212) 460-596
        Информация

        Описание:Ки-Айкидо (Син Син Тоицу Айкидо) создано признанным лучшим из учеников основателя Айкидо – Коичи Сенсеем Тохеем. Он единственный человек, достоверно получивший сертификат о полном завершенном обучении в Айкидо (10 дан). В Ки-Айкидо вы получаете возможность практиковать традиционное японское боевое искусство, которое кроме всего прочего является абсолютно безопасным для вас, методически завершенным, прошедшим практическую проверку многолетней практикой.

        Ки означает "жизненная сила" - природная основа, общая для всех живых растений и животных. Айкидо означает “способ жизни для нахождения гармонии с природой (жизненной силой)”.

        Уникальные принципы этого искусства непосредственно применимы и в нашей повседневной жизни. Упражнения Ки Айкидо дают нам практический метод справиться с многочисленными проблемами, с которыми мы сталкиваемся в нашей повседневной жизни. Эти упражнения, выполняющиеся с одним или несколькими партнерами, имитируют проблемы и мы учимся, что сила и агрессия бесполезны в отношении партнера, держащего вас.
        В Искусстве Ки Айкидо на равных могут заниматься мужчины и женщины вне зависимости от роста, веса, возраста. Все растяжения и упражнения выполняются в пределах естественных возможностей занимающегося. Физическая сила не имеет в Айкидо никакого значения.

        Возраст учеников: от 4 лет

        Стоимость занятий : 2000 руб./месяц

        Продолжительность занятия: 60 минут

        Частота занятий: Нормативная – 3 раза в неделю.

        Или как член клуба в любые дни по расписанию.

        Количество человек в группах: до 15 человек

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