Секция "Ки Айкидо" в клубе "Рандори"

Информация

Описание:Ки-Айкидо (Син Син Тоицу Айкидо) создано признанным лучшим из учеников основателя Айкидо – Коичи Сенсеем Тохеем. Он единственный человек, достоверно получивший сертификат о полном завершенном обучении в Айкидо (10 дан). В Ки-Айкидо вы получаете возможность практиковать традиционное японское боевое искусство, которое кроме всего прочего является абсолютно безопасным для вас, методически завершенным, прошедшим практическую проверку многолетней практикой.

Ки означает "жизненная сила" - природная основа, общая для всех живых растений и животных. Айкидо означает “способ жизни для нахождения гармонии с природой (жизненной силой)”.



Уникальные принципы этого искусства непосредственно применимы и в нашей повседневной жизни. Упражнения Ки Айкидо дают нам практический метод справиться с многочисленными проблемами, с которыми мы сталкиваемся в нашей повседневной жизни. Эти упражнения, выполняющиеся с одним или несколькими партнерами, имитируют проблемы и мы учимся, что сила и агрессия бесполезны в отношении партнера, держащего вас.

В Искусстве Ки Айкидо на равных могут заниматься мужчины и женщины вне зависимости от роста, веса, возраста. Все растяжения и упражнения выполняются в пределах естественных возможностей занимающегося. Физическая сила не имеет в Айкидо никакого значения.

Возраст учеников: от 4 лет

Стоимость занятий : 2000 руб./месяц

Продолжительность занятия: 60 минут

Частота занятий: Нормативная – 3 раза в неделю.

Или как член клуба в любые дни по расписанию.

Количество человек в группах: до 15 человек