Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Секция "Ки Айкидо" в клубе "Рандори"
Адреса
- +7 (914) 543-48-28
- +7 (4212) 460-596
Информация
Описание:Ки-Айкидо (Син Син Тоицу Айкидо) создано признанным лучшим из учеников основателя Айкидо – Коичи Сенсеем Тохеем. Он единственный человек, достоверно получивший сертификат о полном завершенном обучении в Айкидо (10 дан). В Ки-Айкидо вы получаете возможность практиковать традиционное японское боевое искусство, которое кроме всего прочего является абсолютно безопасным для вас, методически завершенным, прошедшим практическую проверку многолетней практикой.
Ки означает "жизненная сила" - природная основа, общая для всех живых растений и животных. Айкидо означает “способ жизни для нахождения гармонии с природой (жизненной силой)”.
Уникальные принципы этого искусства непосредственно применимы и в нашей повседневной жизни. Упражнения Ки Айкидо дают нам практический метод справиться с многочисленными проблемами, с которыми мы сталкиваемся в нашей повседневной жизни. Эти упражнения, выполняющиеся с одним или несколькими партнерами, имитируют проблемы и мы учимся, что сила и агрессия бесполезны в отношении партнера, держащего вас.
В Искусстве Ки Айкидо на равных могут заниматься мужчины и женщины вне зависимости от роста, веса, возраста. Все растяжения и упражнения выполняются в пределах естественных возможностей занимающегося. Физическая сила не имеет в Айкидо никакого значения.
Возраст учеников: от 4 лет
Стоимость занятий : 2000 руб./месяц
Продолжительность занятия: 60 минут
Частота занятий: Нормативная – 3 раза в неделю.
Или как член клуба в любые дни по расписанию.
Количество человек в группах: до 15 человек
-
Школа бокса ГладиаторОт 6 до 18 лет Частная
-
Боевое самбоОт 7 до 18 лет От 500 руб Частная
-
Секция сётокан каратэ в СФКХКОт 6 до 18 лет Государственная
-
Тхэквондо МФТ в СК «Арена»От 5 до 14 лет От 2400 до 3200 руб Частная
-
Кёкусинкай каратэ в СК «Тайгер»От 4 до 18 лет Частная
-
Кёкусин-кик в СК «Тайгер»От 4 до 18 лет Частная
-
Киокусинкай карате-до в СК «Арена»От 3 до 18 лет От 2400 до 3200 руб Частная
-
Kickboxing kids в СК “Академия”От 6 до 14 лет От 300 до 3200 руб Частная
-
MMA juniors в СК «Академия»От 14 до 18 лет От 300 до 3200 руб Частная
-
Секция "Карате" в ФК "Энка LIFE"От 7 до 17 лет От 2500 руб Частная
Загрузка комментариев...