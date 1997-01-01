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Секция "Kids hip hop" в студии танца "Шум"
Цена: 1200 - 2500
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 53 кор. 1
- +7 (4212) 240-445
- +7 (914) 159-04-45
Информация
Описание: Современная танцевальная студия для детей и взрослых.
- Обучение с нуля;
- Команды с уровнем;
- Современные стили танцев;
- Опытные и талантливые педагоги;
- Выступления, баттлы.
Каждый тренер повышает свое мастерство, посещает мастер классы и занимает призовые места на местном и российском уровне, как в личных соревнованиях так и с командой.
Возраст учеников: от 5 до 18.
Стоимость занятий: от 1200 до 2500 в месяц.
Продолжительность занятий: от 1 до 1,5 часов.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Количество человек в группах: от 5 до 20.
Расписание работы: с 14:00 до 22:00.
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