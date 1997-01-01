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Секция "Кикбоксинг"
Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 17 лет
Отзывов: 1
Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, ул. Чехова, 20А
- +7 (924) 100-24-00
- +7 (914) 196-75-33
Информация
Описание:
Программы адаптируются под детей с уверенным владением основными приемами поединка. Научим защищаться, не сдаваться, поможем расти крепким, уверенным в себе, подготовим к соревнованиям.
Участия в различных соревнованиях в зависимости от уровня спортивной подготовки.
Коррекция фигуры, выработка выносливости.
Возраст учеников: 7-17 лет.
Стоимость занятий: бесплатно.
Количество человек в группе: 10-20 человек.
Форма одежды: спортивная форма.
Расписание занятий:
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7-10 лет. ВТ, ЧТ, СБ 14:30-16:00;
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12-17 лет. ВТ, ЧТ, СБ 16:00-17:30.
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