Секция "Кикбоксинг"

Информация

Описание:

Программы адаптируются под детей с уверенным владением основными приемами поединка. Научим защищаться, не сдаваться, поможем расти крепким, уверенным в себе, подготовим к соревнованиям.

Участия в различных соревнованиях в зависимости от уровня спортивной подготовки.

Коррекция фигуры, выработка выносливости.

Возраст учеников: 7-17 лет.

Стоимость занятий: бесплатно.

Количество человек в группе: 10-20 человек.

Форма одежды: спортивная форма.

Расписание занятий: