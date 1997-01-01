Секция "Кикбоксинг" в СК «Заряд»

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Описание:

В широком смысле слова под кикбоксингом иногда понимают различные ударные единоборства, правилами которых разрешены удары руками и ногами с использованием в экипировке боксёрских перчаток

Кикбоксинг появился в результате слияния карате и бокса. Но подходит ли такой спорт детям? С какого возраста отдать туда ребенка и чего ждать от тренировок?

Занятия кикбоксингом развивают ребенка физически: укрепляют плечевой пояс, мышцы рук и пресса. Это помогает улучшить реакцию, координацию, гибкость, равновесие и ловкость. Кроме физического развития, тренировки совершенствуют внутренние качества: дают уверенность в себе, помогают преодолевать трудности. А еще ребенок учится приемам самообороны.

Возраст учеников: от 7 лет.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Продолжительность занятия: 1,5 часа.

Стоимость занятий: 2800 руб./месяц (12 занятий).