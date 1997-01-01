Секция киокусинкай каратэ

Информация

Описание секции: Система обучения в Киокушинкай основана на взаимосвязанных принципах и формах тренировок: кихон, ката, тамесивари и кумите, которые пронизаны медитативной практикой. Они дополняются специальными упражнениями и тестами, способствующими выработке высокой кондиции и сильного духа. Наши ученики призеры и чемпионы города, региональных, Дальневосточного Федерального округа, Всероссийских, Международных соревнований, победители Первенств и Чемпионатов Японии, Мира, Америки, Европы и многое другое;

возраст учеников: от 3 лет;

продолжительность занятия: от 1 часа до 2,5 часов;

частота занятий: 4 раза в неделю;

количество человек в группах: от индивидуальной тренировки до 15-20 человек;

форма одежды: кимоно;

дополнительные расходы: защитная экипировка (шлем, перчатки, щитки, ракушка).

Возраст учеников: от 3 лет.