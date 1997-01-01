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Секция киокусинкай каратэ
Адреса
- +7 (914) 210-03-84
- +7 (4212) 311-324
- +7 (4212) 311-925
Информация
Описание секции: Система обучения в Киокушинкай основана на взаимосвязанных принципах и формах тренировок: кихон, ката, тамесивари и кумите, которые пронизаны медитативной практикой. Они дополняются специальными упражнениями и тестами, способствующими выработке высокой кондиции и сильного духа. Наши ученики призеры и чемпионы города, региональных, Дальневосточного Федерального округа, Всероссийских, Международных соревнований, победители Первенств и Чемпионатов Японии, Мира, Америки, Европы и многое другое;
возраст учеников: от 3 лет;
продолжительность занятия: от 1 часа до 2,5 часов;
частота занятий: 4 раза в неделю;
количество человек в группах: от индивидуальной тренировки до 15-20 человек;
форма одежды: кимоно;
дополнительные расходы: защитная экипировка (шлем, перчатки, щитки, ракушка).
Возраст учеников: от 3 лет.
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