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Секция "Краски времени" в ДЮЦ "Восхождение"
Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 17 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
- +7 (4212) 383-987 , вахта
- +7 (4212) 389-622 , директор
Информация
Программа предназначена для детей – 7–17 лет
Срок реализации программы – 6 лет
Режим проведения занятий - 2 раза в неделю по 2 часа, 2 раза в неделю по 3 часа (2-6 год обучения), 2 раза в неделю по 1 часу - одаренные дети
Основные формы проведения занятий – групповые, индивидуальные
Ожидаемый результат – Развитие творческих способностей ребенка. Умение самостоятельно работать в различных техниках: рисунок, живопись, декоративно – прикладное искусство, применяя знания о композиции, цветоведении.
Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно.
Педагоги, работающие по данной программе - Водолагина Маргарита Александровна
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