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Секция "Кроха" в школе "Радость"
Адреса
- +7 (4212) 227-041
- +7 (4212) 283-281
Информация
Описание:
Занятия с музыкой, включая несложные песенки, развитие речи через развивающие игры, веселую физкультуру, игры и общение со сверстниками, активацию познавательных функций и развитие необходимых психических процессов мышления. Кроме того, уделяется особое внимание развитию мелкой моторики пальцев рук (первые уроки рисования, лепки, аппликации), необходимые для наиболее активного и правильного развития речи ребенка. На занятиях дети учатся играть на простейших музыкальных инструментах. Благодаря этому развивается музыкальный слух и чувство ритма.
Возраст: 6 месяцев - 2 года.
Стоимость: 3000 рублей в месяц.
Количество человек в группе : 10
Каждый родитель стремится развить своего ребенка со всех сторон. Очень важное в процессе развития имеют память, интеллект и внимание. Именно в детском возрасте этому нужно уделить очень большое значение. Именно для этого и существуют секции по развитию детей. На занятиях, Ваш ребенок, играючи учиться мыслить, развивает стремление познавать мир, учится запоминать и предвидеть результаты своей деятельности. Развивает музыкальный слух и основы хорового пения.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по развитию ребенка в Хабаровске
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