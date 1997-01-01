Секция "Крошка робот" в ДЮЦ "Техноспектр"

Информация

Описание:

Программа обучения поэтапная:

1 этап «Старт» (1 год) - 144 академических часа;

2 этап «Совершенствование» (2 год) – 216 академических часов.

Занятия в кружке «Крошка робот» реализовываются в образовательной среде HUNA MRT, которая объединяет в себе специально скомпонованные для занятий в группе комплекты HUNA MRT, тщательно продуманную систему заданий для детей и четко сформулированную образовательную концепцию.

В распоряжении ребят предоставлены конструкторы HUNA MRT позволяющие создавать непрограммируемые модели роботов.

На начальном этапе обучения у большинства детей отсутствует практический опыт, поэтому воспитанники учатся конструировать простые механизмы по технологической карте знакомясь с серией Class 3 Full Kit так происходит знакомство с различными видами соединения деталей, вырабатывается умение читать чертежи и взаимодействовать в команде.

Возраст учеников: с 6 до 9 лет

Продолжительность занятия: 2 академических часа.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 10 детей.

Сроки реализации программы: 2 года