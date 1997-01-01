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Секция "Крошка робот" в ДЮЦ "Техноспектр"
Адреса
- +7 (4212) 585-296 , директор/секретарь (факс)
- +7 (4212) 585-297 , методический отдел
Информация
Описание:
Программа обучения поэтапная:
- 1 этап «Старт» (1 год) - 144 академических часа;
- 2 этап «Совершенствование» (2 год) – 216 академических часов.
Занятия в кружке «Крошка робот» реализовываются в образовательной среде HUNA MRT, которая объединяет в себе специально скомпонованные для занятий в группе комплекты HUNA MRT, тщательно продуманную систему заданий для детей и четко сформулированную образовательную концепцию.
В распоряжении ребят предоставлены конструкторы HUNA MRT позволяющие создавать непрограммируемые модели роботов.
На начальном этапе обучения у большинства детей отсутствует практический опыт, поэтому воспитанники учатся конструировать простые механизмы по технологической карте знакомясь с серией Class 3 Full Kit так происходит знакомство с различными видами соединения деталей, вырабатывается умение читать чертежи и взаимодействовать в команде.
Возраст учеников: с 6 до 9 лет
Продолжительность занятия: 2 академических часа.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 10 детей.
Сроки реализации программы: 2 года
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