Секция "Кукольный театр" в ЦДТ "Народные ремесла"

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Описание:

Театрализация сказок – активный вид речевой деятельности, позволяющий работать не только над обогащением словаря воспитанников, но и над увеличением подвижности того запаса слов, которым владеет ученик в данный момент, над связыванием воедино грамматического и речевого аспектов обучения, над реализацией коммуникативного подхода в воспитании личности.

Цель: раскрытие духовного и творческого потенциала личности ребёнка средствами театральной педагогики, художественной деятельности.

Возраст: 7-10 лет.

Стоимость: бесплатно.

Секции и студии по актерскому мастерству, помогают Вашим детям развить не только социально-коммуникативные навыки, но так же научат работать в команде, преодолеть психологический барьер. В процессе обучения дети знакомятся с историей театра, основными жанрами театрального искусства, выполняют различные задания по развитию жестов, мимики и пластике тела. Очень большое значение имеет индивидуальный подход к каждому учащемуся, это очень важный фактор для раскрытия таланта каждого ребенка.

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