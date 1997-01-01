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Секция "Кукольный театр" в ЦДТ "Народные ремесла"
Адреса
- +7 (4212) 510-806
- +7 (4212) 510-605
Информация
Описание:
Театрализация сказок – активный вид речевой деятельности, позволяющий работать не только над обогащением словаря воспитанников, но и над увеличением подвижности того запаса слов, которым владеет ученик в данный момент, над связыванием воедино грамматического и речевого аспектов обучения, над реализацией коммуникативного подхода в воспитании личности.
Цель: раскрытие духовного и творческого потенциала личности ребёнка средствами театральной педагогики, художественной деятельности.
Возраст: 7-10 лет.
Стоимость: бесплатно.
Секции и студии по актерскому мастерству, помогают Вашим детям развить не только социально-коммуникативные навыки, но так же научат работать в команде, преодолеть психологический барьер. В процессе обучения дети знакомятся с историей театра, основными жанрами театрального искусства, выполняют различные задания по развитию жестов, мимики и пластике тела. Очень большое значение имеет индивидуальный подход к каждому учащемуся, это очень важный фактор для раскрытия таланта каждого ребенка.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по актерскому мастерству в Хабаровске.
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