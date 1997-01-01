Секция "Ладушки" в ФК "Наутилус"

Информация

Описание: занятие с участием родителей, направленное на развитие мелкой моторики, с использование пальчиковых и массажных комплексов так же способствует развитию памяти и речи.

Возраст: 14 месяцев - 3 года (группа BABY).

Продолжительность занятия: 30 минут.

Стоимость: 26000 рублей (безлимитная клубная карта на год).

Форма: приобретается самостоятельно.

Каждый родитель стремится развить своего ребенка со всех сторон. Очень важное в процессе развития имеют память, интеллект и внимание. Именно в детском возрасте этому нужно уделить очень большое значение. Именно для этого и существуют секции по развитию детей. На занятиях, Ваш ребенок, играючи учиться мыслить, развивает стремление познавать мир, учится запоминать и предвидеть результаты своей деятельности. Развивает музыкальный слух и основы хорового пения.

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