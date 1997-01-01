Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Секция "Ладушки" в ФК "Наутилус"
Адреса
Информация
Описание: занятие с участием родителей, направленное на развитие мелкой моторики, с использование пальчиковых и массажных комплексов так же способствует развитию памяти и речи.
Возраст: 14 месяцев - 3 года (группа BABY).
Продолжительность занятия: 30 минут.
Стоимость: 26000 рублей (безлимитная клубная карта на год).
Форма: приобретается самостоятельно.
Каждый родитель стремится развить своего ребенка со всех сторон. Очень важное в процессе развития имеют память, интеллект и внимание. Именно в детском возрасте этому нужно уделить очень большое значение. Именно для этого и существуют секции по развитию детей. На занятиях, Ваш ребенок, играючи учиться мыслить, развивает стремление познавать мир, учится запоминать и предвидеть результаты своей деятельности. Развивает музыкальный слух и основы хорового пения.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по развитию ребенка в Хабаровске
-
Обучение чтению в центре "Маленький Оксфорд"От 3 до 6 лет От 550 руб Частная
-
Секция «Умные дети»От 5 до 12 лет От 800 руб Частная
-
Дошкольное обучение в МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов»От 2 до 4 лет От 1050 до 1050 руб Государственная
-
Секция "Интоника" в детском клубе "Я сам"До 3 лет От 1600 до 3200 руб Частная
-
Развивающие занятия в клубе «Грамотейка»От 1 до 4 лет От 600 до 3000 руб Частная
-
Секция "Малышок" в ЦЭВД "Отрада"От 5 до 7 лет Бесплатно Государственная
-
Секция "Подрастайка" в ЦЭВД "Отрада"От 4 до 6 лет Бесплатно Государственная
-
Кружок "Мама и я" в ЦРН "Родник"От 1 до 3 лет От 150 руб Государственная
-
Школа раннего развития в РЦ "Детская академия"До 1 лет От 3200 до 3200 руб Частная
-
Альтернативная начальная школа в ДЦ "Енотики"От 7 до 9 лет От 5000 руб Частная
Загрузка комментариев...