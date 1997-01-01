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Секция "ЛФК.Baby Top-Top" в ФК "Энка LIFE"
Цена: От 2500
Возраст: 2 - 4 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Волочаевская, 8Б , остановка Индустриальный колледж
- +7 (4212) 304-430
Информация
Описание: Специально подобранный курс физических упражнений для правильного формирования осанки и профилактики опорно-двигательного аппарата. Мини группы до 5 человек.
Возраст: 2-4 года.
Продолжительность занятия: 40 минут.
Расписание: среда, воскресенье в 16:00.
Стоимость: 2500 рублей в месяц.
Форма: приобретается самостоятельно.
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