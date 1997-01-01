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Секция "Лыжные гонки" в ДЮСШ "Лидер"
Адреса
- +7 (4212) 912-091
Информация
Лыжные гонки — олимпийский вид спорта, в котором спортсменам необходимо как можно быстрее преодолеть соревновательную дистанцию на лыжах. Во всем мире лыжи стали одним из самых популярных видов зимнего спорта.
Возраст: с 9 лет.
Стоимость: бесплатно.
Форма: приобретается самостоятельно.
Экипировка: частично предоставляется школой.
Очень важную роль в физическом воспитании ребенка занимает лыжный спорт. Так как этот вид спорта оказывает комплексное влияние на весь организм. Положительно воздействует на все группы мышц без исключения, дыхательную систему, нервную, на опорно-двигательный аппарат. Формирует выносливость, настойчивость, уверенность в своих силах. Начинать заниматься данным видом спорта педиатры рекомендуют с 5-6 лет.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по лыжному спорту в Хабаровске
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