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Секция "Мальки" в ФК "Наутилус"
Цена: До 26000
Возраст: 1 - 3 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, ул. Воровского, 17 , Наутилус Загородный
Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 25А , Наутилус Южный
Информация
Описание: занятие с участием родителей, которые находятся в воде вместе с детьми. Освоение водной среды под руководством инструктора.
Возраст: 14 месяцев - 3 года (группа BABY).
Продолжительность занятия: 30 минут.
Стоимость: 26000 рублей (безлимитная клубная карта на год).
Форма: приобретается самостоятельно.
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