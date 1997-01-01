Секция "Малышок" в ЦЭВД "Отрада"

Информация

Программа рассчитана на 2 года, и имеет 5 разделов:

Музыка

Ритмика

Английский язык

Изобразительное искусство

Подготовка к обучению в школе (Окружающий мир, Развитие речи и обучение чтению, Математика)

Данная программа является интегрированной, т.е. содержание занятий одного раздела проникает в другой. Большое количество игр и упражнений находят свое применение на занятиях по математике, ритмике, на музыкальных и занятиях изобразительного искусства.

Возраст: 5-7 лет.

Основа: платная.

Форма обучения: групповое (до 15 человек в группе).