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Секция "Малышок" в ЦЭВД "Отрада"
Цена: Бесплатно
Возраст: 5 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Юности, 6Б
- +7 (4212) 362-866
- +7 (4212) 331-263 , факс
Информация
Программа рассчитана на 2 года, и имеет 5 разделов:
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Музыка
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Ритмика
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Английский язык
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Изобразительное искусство
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Подготовка к обучению в школе (Окружающий мир, Развитие речи и обучение чтению, Математика)
Данная программа является интегрированной, т.е. содержание занятий одного раздела проникает в другой. Большое количество игр и упражнений находят свое применение на занятиях по математике, ритмике, на музыкальных и занятиях изобразительного искусства.
Возраст: 5-7 лет.
Основа: платная.
Форма обучения: групповое (до 15 человек в группе).
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