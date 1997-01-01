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Секция "Мир кукол" в ДЮЦ "Восхождение"
Адреса
- +7 (4212) 383-987 , вахта
- +7 (4212) 399-622 , директор
Информация
Программа предназначена для детей – 7 -17 лет
Срок реализации программы – 5 лет
Режим проведения занятий - 2 раза в неделю по 2 часа, 2 раза в неделю по 3 часа (2-5год обучения)
Основные формы проведения занятий – групповые
Ожидаемый результат:
Развитие творческих способностей и эмоционально-личностной сферы детей, посредством кукольного театрального искусства.
Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно
Особенность, оригинальность программы:
Программа позволяет учащемуся пройти весь путь постановки кукольного спектакля: от изготовления кукол различной конструкции, декораций, до показа зрителю. Ребенок в ходе работы над спектаклем развивает голосовой аппарат, обогащает свою эмоциональную сферу, выражая с помощью голоса различные эмоции и состояния.
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