Секция "Мир кукол" в ДЮЦ "Восхождение"

Информация

Программа предназначена для детей – 7 -17 лет

Срок реализации программы – 5 лет

Режим проведения занятий - 2 раза в неделю по 2 часа, 2 раза в неделю по 3 часа (2-5год обучения)

Основные формы проведения занятий – групповые

Ожидаемый результат:

Развитие творческих способностей и эмоционально-личностной сферы детей, посредством кукольного театрального искусства.

Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно

Особенность, оригинальность программы:

Программа позволяет учащемуся пройти весь путь постановки кукольного спектакля: от изготовления кукол различной конструкции, декораций, до показа зрителю. Ребенок в ходе работы над спектаклем развивает голосовой аппарат, обогащает свою эмоциональную сферу, выражая с помощью голоса различные эмоции и состояния.