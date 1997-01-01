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Секция "MIX DANCE" в "LIGHT dance studio"
Цена: От 2400
Возраст: 11 - 15 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Кировский, ул. Яшина, 38Б
- +7 (914) 166-16-06
Информация
Описание: Хочешь научиться современной хореографии? Приходи к нам!
Направление: MIX DANCE (vogue, jazz funk, hi heels, dancehall)
Возраст учеников: от 11 до 15 лет
Количество человек в группах: до 10
Частота занятий: ПН СР ПТ в 17:45
Продолжительность занятий: 1 час
Стоимость занятий: абонемент на 12 занятий в месяц - 2400р
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