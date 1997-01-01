Секция "MIX DANCE" в "LIGHT dance studio"

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Описание: Хочешь научиться современной хореографии? Приходи к нам!

Направление: MIX DANCE (vogue, jazz funk, hi heels, dancehall)

Возраст учеников: от 11 до 15 лет

Количество человек в группах: до 10

Частота занятий: ПН СР ПТ в 17:45

Продолжительность занятий: 1 час

Стоимость занятий: абонемент на 12 занятий в месяц - 2400р