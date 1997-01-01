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Секция "Mix Kids" в L.A. Dance Studio
Цена: Бесплатно
Возраст: 4 - 12 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Кировский, б-р Амурский, 35
- +7 (914) 203-60-59
Информация
Описание: изучение современных танцевальных стилей, таких как Hip-Hop, Jazz-Funk, Dancehall.
Возраст учеников: 4-7 лет, 8-12 лет
Стоимость занятий: пробное занятие — бесплатно, разовое занятие — 300 рублей, абонемент на 8 занятий — 2000 рублей
Продолжительность занятия: 1 час
Частота занятий: 2 в неделю
Форма одежды: спортивная
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