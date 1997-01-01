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Секция "Морские котики" в "Дайв-Центре"
Адреса
- +7 (4212) 747-727
- +7 (4212) 942-800 , учебный отдел
Информация
Программа "Морские Котики" - это подводное приключение во взрослом бассейне, где дети развивают свое мышление, навыки плавания на поверхности и подводного плавания, узнают много нового и интересного, учатся быть ответственными и собранными. Включает в себя игровые программы, эстафеты и конкурсы, опционально и с разрешения родителей проводится фото и видео съемка.
Условия участия:
- возраст от 10 лет
- умение плавать и уверенно держаться на воде
- отсутствие противопоказаний к занятиям водными видами спорта
Допускается присутствие в воде двух сопровождающих взрослых лиц, при условии умения плавать. Если сопровождающий не является родственником ребенка, мы попросим представить соответствующее разрешение, заверенное нотариально. Сопровождающие младше 10 лет на программу не допускаются.
Экипировка: все необходимое оборудование предоставляется.
Стоимость: уточняется по телефону.
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