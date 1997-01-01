Секция "Музыкальная карусель" в школе "Радость"

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Описание:

Игра на детских музыкальных и шумовых инструментах является универсальным средством развития творчества детей, их воображения и фантазии.

Детский музыкальный инструмент обладает чудесной притягательной силой. Дети все хотят играть. Взяв в руки инструмент ребенок преображается, светится от счастья и радости, становится почти волшебником. А волшебники как раз творят чудеса! Попав в руки робкого ребенка, музыкальный инструмент помогает ему стать более смелым и решительным, преодолеть неуверенность в себе.

Роль педагога - активизировать творческий поиск ребенка в подборе тембра звука и громкости звучания инструмента в зависимости от содержания.

В процессе обучения игре на детских музыкальных инструментах более успешно развиваются все основные все основные музыкальные способности детей дошкольного возраста:

умеют сравнивать высоту звуков, их длительность, темп, тембр, динамику;

дети проявляют интерес к миру музыки, способны эмоционально воспринимать музыкальный образ;

переживают эмоционально-радостные ощущения от активного участия в музицировании.

Расписание: 2 занятия в неделю по 45 минут

Стоимость: 2000 рублей в месяц.

Количество человек в группе : 10.

Заметив у Вашего ребенка талант в музыке, Вам необходимо подыскать необходимую секцию. На занятиях в таких секциях Вашему ребенку помогут развить слух, чувство ритма и такта, пению по нотам с текстом, расширить музыкальный лексикон, а также изучить различные музыкальные произведения. Если Вы планируете дальнейшее развитие в этом направлении, то возможно подобрать интересный музыкальный инструмент и продолжить обучение на более профессиональном уровне.

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