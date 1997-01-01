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        Секция "Музыкальная карусель" в школе "Радость"

        Секция "Музыкальная карусель" в школе "Радость"

        Количество преподавателей: 1
        Музыка
        Рейтинг: 7.7
        Цена: 2000 - 2000
        Возраст: Возраст не указан
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
        • +7 (4212) 227-041
        • +7 (4212) 283-281
        Информация

        Описание: 

        Игра на детских музыкальных и шумовых инструментах является универсальным средством развития творчества детей, их воображения и фантазии.

        Детский музыкальный инструмент обладает чудесной притягательной силой. Дети все хотят играть. Взяв в руки инструмент ребенок преображается, светится от счастья и радости, становится почти волшебником. А волшебники как раз творят чудеса! Попав в руки робкого ребенка, музыкальный инструмент помогает ему стать более смелым и решительным, преодолеть неуверенность в себе.

        Роль педагога - активизировать творческий поиск ребенка в подборе тембра звука и громкости звучания инструмента в зависимости от содержания.

        В процессе обучения игре на детских музыкальных инструментах более успешно развиваются все основные все основные музыкальные способности детей дошкольного возраста:

        • умеют сравнивать высоту звуков, их длительность, темп, тембр, динамику;

        • дети проявляют интерес к миру музыки, способны эмоционально воспринимать музыкальный образ;

        • переживают эмоционально-радостные ощущения от активного участия в музицировании.

        Расписание: 2 занятия в неделю по 45 минут

        Стоимость: 2000 рублей в месяц.

        Количество человек в группе : 10.

        Заметив у Вашего ребенка талант в музыке, Вам необходимо подыскать необходимую секцию. На занятиях в таких секциях Вашему ребенку помогут развить слух, чувство ритма и такта, пению по нотам с текстом, расширить музыкальный  лексикон, а также изучить различные музыкальные произведения.  Если Вы планируете дальнейшее развитие в этом направлении, то возможно подобрать интересный музыкальный инструмент и продолжить обучение на более профессиональном уровне.

        С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по музыке в Хабаровске

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