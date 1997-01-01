Секция "Музыкальная литература" в ДМШ №1

Информация

Возраст обучающихся : от 9 до 16 лет

Наполняемость группы – 8 чел.

Занятия ведет 1 преподаватель

Продолжительность – 1 академический час в неделю (4 академических часа в месяц)

Содержание курса:

Знакомство с различными жанрами, эпохами и стилями профессиональной музыки Изучение биографий и творчества композиторов-классиков Анализ музыкальных произведений Чтение симфонических, оперных и балетных партитур Посещение филармонических концертов и театральных спектаклей

Стоимость обучения – 1.300 руб. в месяц (+ существует бюджетная основа).

Заметив у Вашего ребенка талант в музыке, Вам необходимо подыскать необходимую секцию. На занятиях в таких секциях Вашему ребенку помогут развить слух, чувство ритма и такта, пению по нотам с текстом, расширить музыкальный лексикон, а также изучить различные музыкальные произведения. Если Вы планируете дальнейшее развитие в этом направлении, то возможно подобрать интересный музыкальный инструмент и продолжить обучение на более профессиональном уровне.

С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по музыке в Хабаровске