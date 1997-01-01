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        Секция "Музыкальный инструмент" в ДМШ №1

        Секция "Музыкальный инструмент" в ДМШ №1

        Количество преподавателей: 31
        Музыка
        Рейтинг: 8.0
        Цена: Бесплатно
        Возраст: 6 - 16 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Центральный, ул. Гоголя, 25
        • +7 (4212) 304-576
        Информация

        Инструменты (на выбор): фортепиано, скрипка, гитара, синтезатор, духовые, ударные и народные инструменты.

        Содержание курса:

        1. Инструментальное музицирование
        2. Чтение с листа
        3. Подбор по слуху
        4. Основы аккомпанемента
        5. Основы инструментального ансамбля
        6. Музыкальная грамота

        Возраст: 6-16 лет.

        Продолжительность занятий:

        • 1,5 академических часа в неделю для мелкогрупповых занятий (6 академических часов в месяц)
        • 1-2 академических часа в неделю для индивидуального обучения (4-8 академических часов в месяц)

        Стоимость:

        Групповые занятия:

        • 2.000 руб. в месяц  - 1,5 академических часа в неделю

        Индивидуальные  занятия:

        • 3.000 руб. в месяц с одним академическим часом в неделю
        • 6.000 руб. в месяц с двумя академическими часами в неделю

        + есть бюджетная основа

        Инструменты для занятий дома приобретаются самостоятельно.

        Научиться играть на музыкальном инструменте мечтают многие дети.  Сейчас это не составляет труда, так как секций по обучению игре очень много. Индивидуальный подход к каждому ученику и индивидуальные занятия, помогут Вашему ребенку с легкостью освоить понравившийся музыкальный инструмент. Занятия в таких секциях развивают память, обогащают внутренний мир, происходит развитие творческих способностей. Обучение игре на любом музыкальном инструменте доступно для любого ребенка, но это требует трудолюбия и большого  терпения.

        С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по обучению игре на музыкальном инструменте в Хабаровске

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